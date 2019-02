Interventi sulla rete idrica: chiusi i rubinetti Ecco dove e quando

Salerno Sistemi Spa comunica che nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale in Via Postiglione, Ogliara, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 16.00 di Giovedì 28 febbraio, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via S. Angelo di Ogliara da incrocio con Via Cavolelle/Via Giardino ad incrocio con Via Postiglione, Viale Piedimonte da incrocio con Viale dei Monti Lattari ad incrocio con Via S. Angelo di Ogliara, Via Amalia Giovanni Galdi, Via dei Monti Lattari.