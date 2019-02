Studente con la tubercolosi: scatta la profilassi Partito il protocollo nell'istituto per evitare il contagio

E' scattata la profilassi all'Istituto Genovesi - Da Vinci di Salerno, dopo che si è accertato che uno studente sia affetto da tubercolosi. Al via il protocollo annunciato sulla pagina Facebook dell'istituto salernitano.

"L’ASL Salerno, Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa di Prevenzione Collettiva, ha comunicato con nota del 22/2/2019 prot. PG/51663 che uno studente dell’Istituto tecnico “Genovesi” è risultato affetto da TBC polmonare – si legge nella nota - L’ASL nella predetta nota afferma testualmente: “Pur non essendo stata inquadrata come forma ad alta contagiosità, tuttavia si rende necessario sottoporre, per ragioni di sanità pubblica, a screening tubercolinico i contatti scolastici dello studente individuabili tra quelli stretti e quindi i soli alunni della classe oltreché i docenti abitualmente operativi nella stessa.

Si sottolinea la opportunità di evitare la diffusione di qualsiasi forma di allarmismo poiché i soggetti interessati allo screening non sarebbero comunque (anche in caso di positività al test) contagiosi per familiari o altri contatti”. Si precisa infine che l’istituto sta scrupolosamente osservando tutte le prescrizioni dell’ASL e che tra queste non è prevista nessuna misura riguardo le modalità di svolgimento delle attività scolastiche".