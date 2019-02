Stop alle analisi in provincia. L'ira dei sindacati Uil Fpl: “Alla Regione non viene riconosciuto un finanziamento per la popolazione anziana"

Sullo stop alle analisi in provincia di Salerno è chiara la posizione della Uil Fpl salernitana. “Tale situazione parte dalla mancata considerazione che alla Regione Campania non viene riconosciuto un finanziamento per la popolazione anziana e sugli stessi dati epidemiologici”, ha detto Lorenzo Forte, segretario del sindacato di categoria.

“Inoltre, non è stata fatta un’attenta rendicontazione delle reali necessità della popolazione per le prestazioni sanitarie in queste branche di cui si ha la necessità come Diabetologia e Radiologia. Infine, le strutture pubbliche dovrebbero offrire una migliore offerta in questi rami e perché non farle nei week-end o addirittura nei turni notturni come si è fatto in altre regioni”.