Una pizzeria nel carcere di Salerno per riabilitare i detenuti Al programma di reinserimento parteciperanno dieci locali salernitani

Una pizza buona dentro e fuori, dieci locali salernitani hanno aderito alla campagna di raccolta fondi per la realizzazione di una pizzeria sociale all’interno della Casa Circondariale di Fuorni, il programma di reinserimento per i detenuti vede protagonista il carcere salernitano con il sostegno dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, della Fondazione Casamica e della Fondazione della Comunità Salernitana.

I detenuti parteciperanno attivamente a tutte le fasi del progetto, potranno così formarsi e acquisire il titolo di pizzaiolo, da utilizzare una volta tornati in libertà. Per la neo direttrice del carcere salernitano Rita Romano: “Un'occasione importante per permettere a chi si trova dietro le sbarre di formarsi un futuro una volta scontata la propria pena”.