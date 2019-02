Stagione crocieristica, a Salerno attesi 100mila turisti Loffredo snocciola i dati: 69 attracchi alla stazione marittima, si lavora per l'accoglienza

Una serie di incontri alla stazione marittima disegnata da Zaha Hadid con gli operatori del settore per prepararsi al meglio alla stagione crocieristica. Il primo approdo è previsto ad aprile, per una serie di arrivi che fanno ben sperare ed essere ottimisti. A comunicare i dati di quelli che sono i numeri di visitatori attesi a Salerno è l'assessore al commercio, Dario Loffredo.

"Con gli addetti ai lavori stiamo verificando da vicino le prenotazioni e gli arrivi previsti. E possiamo dire con certezza che sono 69 gli approdi previsti da aprile ai prossimi mesi qui a Salerno - le parole dell'esponente dell'esecutivo cittadino - . In totale, stimiamo dunque l'arrivo di circa 100mila turisti". Numeri importanti che fanno ben sperare e che si spera possano dare nuovo slancio all'immagine della città e renderla sempre più una delle mete privilegiate di chi arriva in Campania e magari non si ferma solo in Costiera Amalfitana ma anche in città.

"Anche per questo motivo stiamo spingendo molto sulla promozione - ha aggiunto Loffredo - , per facilitare la scelta di chi sbarca in città. Perché ogni nazionalità ha le sue preferenze. Basti pensare che gli americani preferiscono spostarsi in autonomia, senza itinerari "preconfezionati". Ed anche per questo le imprese e i commercianti devono lavorare per offrire servizi efficienti ed indicazioni chiare, in modo tale da favorire gli spostamenti e le visite dei turisti a Salerno".

Coinvolte nell'iniziativa anche le associazioni di categoria, con l'intento di fare rete e coinvolgere anche le attività cittadine nello sforzo di rendere Salerno sempre più un territorio a misura di turista.