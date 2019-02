Pioggia di soldi per le strade salernitane: ecco 13 milioni Il provvedimento di finanziamento riguarda ben 900 chilometri per le arterie viarie

Buone notizie per la viabilità salernitana. Con due decreti firmati dalla Regione Campania, infatti, la Provincia di Salerno ha ottenuto importanti finanziamenti per la manutenzione delle strade. Interessati complessivamente ben 900 chilometri di strade tra Agro Nocerino Sarnese, Picentini, Valle dell’Irno, Costiera Amalfitana, fino alla Piana del Sele.

“Parliamo del finanziamento di interventi - dichiara il presidente Strianese - che la Provincia di Salerno per 18 mesi farà per la manutenzione straordinaria della piattaforma stradale, per il ripristino di dissesti, per la cura delle pertinenze stradali, per la pulizia delle cunette e dei tombini. Tutti lavori che andremo a realizzare su strade regionali e provinciali. Il finanziamento complessivo che verrà interamente gestito da noi è di 13 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania. Ringrazio quindi la giunta regionale e in particolare il suo presidente Vincenzo De Luca - conclude l'inquilino di Palazzo Sant'Agostino - perché questo ci consentirà di concentrare i pochi fondi provinciali disponibili sulle strade dell’area Sud della provincia, con maggiore efficienza ed efficacia delle risorse. Ringrazio anche tutto il nostro Settore viabilità, diretto da Domenico Ranesi, per lo sforzo organizzativo di coordinamento dei lavori".

Redazione Salerno