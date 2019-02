Chiusura quotidiano La Città: il caso in Parlamento Interrogazione parlamentare dei deputati del Pd Piero De Luca e Filippo Sensi

In un'interrogazione al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, i deputati del Pd Piero De Luca e Filippo Sensi chiedono in che modo intenda intervenire il governo per scongiurare la chiusura del quotidiano salernitano 'La Città'.

“Dopo quasi 23 anni chiude sotto i colpi dei tagli all'editoria voluti dal governo Lega-Cinque Stelle una delle testate più radicate nel territorio della provincia di Salerno - sottolinea De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei - Un segnale preoccupante che colpisce non solo i lavoratori e le loro famiglie, ma i lettori e tutti i cittadini di una area e di una comunità che vive come una ferita questa chiusura''.

''Il caso de 'La Città' è emblematico della falcidie portata avanti da questo esecutivo nei confronti di testate, emittenti e di tanta editoria locale, messa in ginocchio dai tagli decisi a palazzo Chigi, nel disprezzo più evidente della libertà di informazione e del pluralismo delle voci in questo Paese'', aggiunge Sensi.

“Per questo - concludono i due parlamentari ribadendo la solidarietà e la lotta al fianco della redazione de 'La Città'- abbiamo chiesto un intervento urgente per sanare la situazione drammatica della testata salernitana e, più in generale, a sostegno di tutte quelle realtà editoriali, da 'Radio Radicale' ad 'Avvenire', passando per giornali e redazioni diffuse su tutto il territorio nazionale, che rischiano di sparire per un tratto di penna di Conte, Salvini e Di Maio''.