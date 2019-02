Si rompe una valvola: zona orientale senza acqua Disagi nei quartieri

Disagi nel quartiere di Pastena, la Salerno Sistemi S.p.A. ha comunicato che, al fine di eseguire urgente ed indifferibile intervento di riparazione causato dall’improvvisa rottura di una valvola e di alcuni tratti di rete idrica in zona Sant’Eustachio di Pastena, per eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stato necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica a tutta la zona di Pastena, Quartiere Italia, Quartiere Europa.

Salvo imprevisti il regolare servizio idrico dovrebbe essere ripristinato in queste ore. Sarà tuttavia necessario procedere con sospensioni idriche nelle seguenti strade e traverse limitrofe interessate dai lavori di riparazione: Via Guido Vestuti, Via Raffaele Di Palo, Via Dei Mille, Via Emanuele Nuzzo, Via Sorelle Vigorito, Via Rocco Cocchia, Via Cantarella.