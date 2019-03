Collegamento tangenziale – Aeroporto: al via il primo lotto Il presidente della Provincia Strianese: “Importantissimo potenziare questa infrastruttura”

Un altro passo avanti per l'aeroporto salernitano. La Provincia di Salerno ha concluso la procedura aperta sotto soglia per l'appalto dei lavori denominati "Collegamento tangenziale di Salerno - Aeroporto Costa D'Amalfi – Capaccio- I Lotto".

“In questa seduta – ha precisato il presidente della Provincia Michele Strianese - è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa “CO.GE.G. s.r.l.” di Altavilla Silentina, per un importo complessivo pari ad 2 milioni e 574mila euro. I lavori avranno inizio nelle prossime settimane, a seguito dell’espletamento delle verifiche d’ufficio previste dalla legge e propedeutiche alla formulazione dell’aggiudica definitiva.

Era mia premura – continua Strianese - provvedere alla conclusione della procedura di gara per l’intervento di collegamento della tangenziale di Salerno all’Aeroporto Costa d’Amalfi perché l’Aeroporto di Salerno è assolutamente strategico per tutto il territorio provinciale.

È importantissimo il potenziale di questa infrastruttura per lo sviluppo della nostra provincia e, per catalizzare la giusta attenzione, organizzeremo una manifestazione di posa della prima pietra a cui inviteremo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questi lavori di collegamento rappresentano un’opera di vitale importanza per la fruibilità e l'accessibilità del nostro aeroporto Cilento/Costa D' Amalfi. A breve comunicheremo la data per la consegna delle opere” ha concluso Strianese.