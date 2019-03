Berlusconi atterra all'aeroporto di Salerno e elogia lo scalo L'ex premier è arrivato con un volo privato, è stato accolto dal direttore Giovanni Basso

Visita a a sorpresa all'aeroporto Salerno Costa D'Amalfi, al centro del dibattito politico da giorni dopo le rassicurazioni del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli che ha parlato di dirittura d'arrivo per l'approvazione del potenziamento dello scalo. E' atterrato questa mattina, proveniente da Olbia, l'ex premier Silvio Berlusconi.

Il cavaliere, atterrato allo scalo di Pontecagnano con un volo privato è stato accolto dal direttore dell’aeroporto Giovanni Basso con il quale ha avuto un breve colloquio. Avrebbe elogiato le condizioni dello scalo salernitano chiedendo inoltre informazioni sulla struttura e sui collegamenti utilizzabili dai turisti. L'ex leader di Forza Italia è poi ripartito in auto con tutto il suo staff diretto in Basilicata dove avrebbe in programma una serie di incontri pubblici a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Vito Bardi.