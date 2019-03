"Terapia intensiva neonatale, è emergenza personale" L'allarme dei sindacati: "Quota 100 e scadenza contratti, grave carenza in corsia"

La sanità è uno dei comparti, come altri del settore pubblico, nel quale più grave è l'allarme per la carenza di personale. Il segretario Cisl Raffaele Iannone è categorico e, in una missiva, sottolinea i non pochi problemi: "Oltre alla grave carenza di personale sanitario di comparto che riguarda tutta l’Azienda ospedaliera di Salerno, la situazione è aggravata ancora di più dalle innumerevoli defezioni derivanti da pensionamenti quota 100, pensionamenti opzione donna e pensionamenti per lavori usuranti nonché dalla imminente scadenza del personale sanitario assunto a tempo determinato, i cui contratti scadranno il

prossimo agosto/settembre".

Servono provvedimenti urgenti. La segreteria Cisl "ha apprezzato l’approvazione del provvedimento deliberativo n. 57/2019 per la quale però si chiede di sensibilizzare gli uffici competenti a velocizzare i processi di reclutamento, purtroppo si deve assistere, nel

contempo, ad un depauperamento reale ed attuale delle professionalità del comparto sanitario in tutte le Unità Operative, tra cui la Terspia intensiva neonatale che è reparto di élite dell’area critica di codesta Azienda - scrive Iannone - . Esistono casi nel detto reparto per cui il comparto sanitario è costretto a fare doppi turni per garantire assistenza continua e di qualità a neonati che versano in condizioni di salute precarie".

Le criticità non sono poche all'ospedale di Salerno: "Poi se si aggiunge che quando transita un neonato che deve essere “ricoverato” in luogo protetto (isolamento) una parte del turno si deve distaccare presso il paziente che ha bisogno di cure dedicate e personalizzate accentuando le difficoltà dei professionisti sanitari che si trovano con meno unità che possano gestire tanti eventi. Per assistere il neonato in “isolamento” c’è, quindi, bisogno di una nuova turnazione di personale che si riesce faticosamente a coprire solo utilizzando l’istituto dello straordinario, esponendo il personale stesso a rischi professionali di enorme portata. Noi - conclude l'esponente sindacale della Cisl - abbiamo contezza che l’Amministrazione ha a cuore l’Unità operativa di Terapia Intensiva Neonatale tanto che istituirà a breve il trasporto neonatale per potenziare detta struttura. Per tutti tali motivi ed atteso che con l’istituzione del trasporto neonatale i carichi di lavoro del reparto saranno raddoppiati, si chiede un incontro per adottare un piano serio di potenziamento in tempi brevissimi atteso che, in mancanza, si rischierà di non riuscire più a garantire i turni di lavoro".

Redazione Salerno