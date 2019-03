Reddito di cittadinanza:le testimonianze di chi l'ha richiesto Partenza in sordina a Salerno

Giornata storica in Italia, al via oggi la presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza, il sostegno economico statale fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle e dal ministro al lavoro Luigi Di Maio. La richiesta può essere effettuata on line, sul sito dedicato, agli uffici postali e nei Caf convenzionati. Intanto a Salerno e provincia sono circa 65mila la persone potenzialmente beneficiarie del reddito di cittadinanza, anche se in città non si registrano per il momento grandi numeri.

Tranquilla la situazione alle poste e ai Caf della Cisl e della Cgil. Il ministero del lavoro ricorda che, prima della presentazione delle domande, è necessario aver richiesto l'Isee ed esserne già in possesso. Deve essere inferiore a 9.360 euro.

Si tratta di uno degli elementi fondamentali per verificare il diritto al beneficio legato anche a requisiti su cittadinanza, patrimonio immobiliare e finanziario. Il periodo di presentazione delle domande, per essere inseriti nel programma del mese di aprile, è compreso tra oggi e il 31 marzo.

“Dall'analisi degli Isee dello scorso anno nella regione al momento sono circa 13mila le domande che potrebbero essere presentate. Oggi non abbiamo ancora una percezione precisa della quantità, per i ripetuti inviti che sono stati lanciati nei giorni scorsi a non accalcarsi nei primi giorni nelle sedi dei Caf e alle Poste". - precisa Francesca Franco, responsabile dell'assistenza fiscale della Cgil Campania -. Al di là delle previsioni sull'affluenza dei prossimi giorni, resta il dato definitivo di oggi che, secondo quanto riferito dalla Cgil Campania, segnala la raccolta di quasi 700 domande in tutta la regione”.