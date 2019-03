Nuova rete idrica: ecco dove mancherà l'acqua Necessario sospendere l'erogazione

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in Via Incarto, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 15.00 di Venerdì 08.03.2019 in Via Incarto (Giovi Incarto).