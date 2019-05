Lavori sull'A2: in arrivo limitazioni al traffico Gli interventi riguarderanno Baronissi, Salerno, Pontecagnano, San Mango

Interventi sulle strade. Per lavori di nuova pavimentazione stradale drenante – fa sapere l'Anas - lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a partire dalle ore 21.30 di domani sera, mercoledì 22 maggio, si renderanno necessarie limitazioni al traffico – in esclusivo orario notturno – tra Baronissi e la diramazione per Napoli, in provincia di Salerno.

La circolazione proveniente dalla carreggiata Sud dell’Autostrada A2-Diramazione per Napoli e diretta sulla carreggiata Nord dell’A2 del Mediterraneo verso Avellino proseguirà sino allo svincolo di San Mango Piemonte, dove potrà invertire la marcia per rientrare in Autostrada sulla carreggiata Nord verso Salerno; la circolazione proveniente dalla carreggiata Nord dell’A2 e diretta verso Avellino proseguirà sull’Autostrada A2-Diramazione per Napoli sino allo svincolo di Salerno Fratte, dove potrà invertire la marcia, rientrare in Autostrada sulla carreggiata Sud e proseguire sull’A2 in direzione Avellino.

Infine, per lavori di adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie ‘Montevetrano I’ e ‘II’, tra le ore 21.00 di questa sera, martedì 21 maggio e le ore 6.00 di domattina, mercoledì 22 maggio sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord dal km 17,000 al km 15,000, tra gli svincoli di Pontecagnano nord e San Mango Piemonte.