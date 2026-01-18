Pallamano, serie B. La Genea Lanzara batte Benevento e si conferma in vetta

Riparte nel migliore dei modi il 2026 della Genea Lanzara, che alla ripresa del campionato conquista una brillante vittoria nel derby contro il Benevento, imponendosi con il punteggio di 35-24 tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo.
Una prestazione solida e corale quella offerta dalla formazione guidata da coach Nicolas Balogh, capace di prendere progressivamente il controllo del match sin dalle prime battute. I rossoblù chiudono la prima frazione di gioco avanti 14-10, mostrando compattezza difensiva e buone soluzioni offensive.
Nella ripresa la Genea Lanzara alza ulteriormente il ritmo, allungando con decisione fino a toccare il +10 già nella prima parte del secondo tempo, per poi gestire con autorità il vantaggio e chiudere l’incontro sul definitivo 35-24.
Sugli scudi il mancino Vitiello, miglior marcatore del match con 8 reti, mentre ottime sono state anche le prestazioni tra i pali di Coppola e Chiappe, decisivi in più occasioni nel contenere le iniziative avversarie.
Con questo successo la Genea Lanzara conferma il primato in classifica, chiudendo il girone d’andata con un percorso netto di 4 vittorie su 4 gare, a testimonianza della crescita del gruppo, della qualità del lavoro svolto e della mentalità vincente costruita nel tempo.
Il campionato osserverà ora una settimana di pausa. La Genea Lanzara tornerà in campo sabato 31 gennaio, quando si aprirà il girone di ritorno con la sfida esterna sul campo del Pontinia, attuale fanalino di coda, con l’obiettivo di proseguire il cammino intrapreso nel segno di lavoro, sacrificio e gioco di squadra.
GENEA LANZARA - BENEVENTO 35 : 24
GENEA LANZARA: Chiappe, Coppola, Fragnito 4, Mendo 5, Merola, Milano A. 1, Milano C. 6, Milano J. 1, Moya 3, Rella, Senatore A. 1, Senatore M. 5, Vitiello 9. All. Balogh