Pallamano A1. Jomi Salerno super: battuto Teramo 41-26 Le salernitane conquistano la terza vittoria consecutiva del 2026

La Jomi Salerno supera Teramo con un netto 41-26 e conquista la terza vittoria consecutiva del 2026, nonché la prima davanti al pubblico amico. Una prestazione autoritaria quella offerta dalle ragazze di Adrian Chirut, sempre in controllo del match e padrone del campo per tutti i sessanta minuti di gioco.



L’avvio è subito convincente: le salernitane imprimono un ritmo elevato e dopo dieci minuti si portano sul 9-4. Teramo prova a restare in partita, ma la Jomi non rallenta e al 20’ piazza l’allungo decisivo, volando sul +8 e indirizzando con decisione l’incontro. All’intervallo il tabellone recita 20-13 in favore delle padrone di casa.



Nella ripresa Salerno continua a gestire con lucidità e solidità, difendendo con autorità il vantaggio accumulato e aumentando progressivamente il divario fino al definitivo 41-26, in una gara mai realmente in discussione.



Serata da incorniciare anche per il rientro in campo di Giulia Fabbo, tornata a disposizione dopo l’infortunio e subito protagonista con due reti, un dettaglio che rende il successo ancora più dolce per tutto l’ambiente salernitano.



Top scorer della formazione salernitana è Iuliia Andriichuk, protagonista con sette realizzazioni.



JOMI SALERNO: Mangone 5, Lepori, Rossomando 4, Fabbo 2, De Santis 2, Woller 3, Danti, Lanfredi 6, Lauretti, Salvaro 4, Nukovic 6, Gislimberti 2, Andriichuk 7, Gomez, Piantini. All. ADRIAN CHIRUT



TERAMO: Canzio, De Angelis, De Flaviis, Engel 4, Farisè 1, Galletti, Giamberardino 7, Notarianni 3, Panayotova 6, Pugliara 2, Ratsika, Chandarli 3, Sila. ALL. DANIELA PALARIE