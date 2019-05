Manutenzione strade salernitane, tutti i progetti finanziati Investimenti per 7 milioni: le risorse messe a disposizione dal ministero delle Infrastrutture

La Provincia di Salerno con apposita delibera ha approvato il piano straordinario di manutenzione delle strade di competenze. Circa 7 milioni di lavori finanziati dal ministero delle Infrastrutture per tutto il territorio provinciale. "Per il 2019 - spiega il presidente della Provincia, Michele Strianese - sono programmati investimenti di circa 7 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete viaria, che include 8 interventi, più altri 37 previsti nell’area nord e altri 32 previsti nell’area sud, che comunicheremo nei prossimi giorni. Si tratta di progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 5 anni. Per le esecuzioni degli interventi sarà utilizzato lo strumento dell’Accordo Quadro, le cui procedure di evidenza pubblica per la selezione dei contraenti sono state avviate con separate determinazioni"

Questo l'elenco completo dei progetti, relativi sia all'area 1 (cioè il nord della provincia) che all'area 2 (la sud):

Lavori di messa in sicurezza - SP 175 - Strada Litoranea - Piana del Sele € 350.000,00

Lavori di messa in sicurezza - SP 417 - Aversana € 350.000,00

Lavori di messa in sicurezza - SS 18 - Salerno - Vietri - Cava de’ Tirreni € 300.000,00

Lavori di messa in sicurezza Via Zeccagnuolo - SP 383 € 160.000,00

Lavori di ripristino funzionale e di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione e della segnaletica di sicurezza e di preavviso della galleria

"D'Ambrosio" lungo la S.P. n. 442 in Comune di Caggiano € 680.000,00



Intervento locale di ripristino riparazione puntuale del cavalcavia sulla SR ex SS 267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso

Beato Simone nel Comune di Castellabate € 190.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria, intervento di messa in sicurezza della SR ex SS 267 - sostituzione di parapetti - 1 lotto € 190.000,00

Lavori di messa in sicurezza della Galleria in località Marina di Camerota lungo la SP 561 € 100.000,00