Lavori di manutenzione: in arrivo limitazioni al traffico Ecco dove e quando

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione, sono attive – in esclusivo orario notturno – limitazioni al transito lungo alcune strade statali delle province di Salerno.

Sulla strada statale 691 “Fondo Valle Sele” – per permettere alla Provincia di eseguire alcune prove sul ponte di scavalco alla statale al km 2,500, nell’ambito dei lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Contursi Terme e di adeguamento della viabilità di collegamento all’area industriale – si rende necessaria – fanno sapere dall'Anas - l’interdizione al transito lungo la statale, in entrambe le direzioni, dal km 0,270 al km 6,500, ovvero dall'innesto dell'autostrada A2 “del Mediterraneo” per i veicoli provenienti da sud e dallo svincolo di Oliveto Citra per i veicoli provenienti da nord.

Tale chiusura sarà attiva esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 22.30 e le 4.30 del giorno successivo, tra giovedì 30 maggio e sabato 1° giugno, con deviazione della circolazione lungo la ex SS91.