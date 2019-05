Liceo Sabatini-Menna: approvati lavori per 100mila euro Si procede con l'approvazione dei progetti esecutivi

La Provincia di Salerno approva il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e di adeguamento/miglioramento strutturale e impiantistico dell'Istituto Scolastico Liceo Artistico Sabatini-Menna, sede di via Pio XI, 45 in Salerno, per l’importo di 100mila euro.

“Con decreto 108/2018 – afferma il Presidente Michele Strianese - la Provincia di Salerno decideva di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Campania a valere sul fondo del diritto allo studio (Legge regionale 3/2017), secondo criteri stabiliti con la delibera regionale n 564/2018 al fine di fronteggiare situazioni emergenziali dei nostri istituti scolastici.

Procediamo quindi con l’approvazione dei progetti esecutivi, per ridurre al minimo i rischi di interruzione del servizio scolastico con conseguente lesione del diritto allo studio.

Ringrazio per questo tutto il Settore Patrimonio e Edilizia Scolastica, diretto da Angelo Michele Lizio, il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Antonio Sagarese, e la Regione Campania, in particolare il suo Presidente, On.Vincenzo De Luca, per l’attenzione riservata ai nostri territori e alle nostre comunità.” Conclude il Presidente Strianese: “La tutela del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza per i nostri giovani sono attività prioritarie per l’Ente che rappresento, ma senza il sostegno della Regione non avremmo potuto garantire l’adeguamento normativo degli immobili scolastici.”