Interventi di manutenzione: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi Spa comunica che sarà sospesa l’erogazione idrica lunedì 3 giugno: dalle ore 09.00 alle ore 13.30, per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Monticelli altezza civico n° 2B, alla seguente strada e traverse limitrofe: Via Monticelli altezza civico n° 2B.

Dalle ore 15.30 alle ore 19.30, nell’ambito degli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica stradale e dei relativi collegamenti in Via Tiberio Claudio Felice, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Tiberio Claudio Felice da incrocio con Via Mecio Gracco a Via Firmo Leonzio, Via Noce.