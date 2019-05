Iren vince il ricorso e allestirà le prossime Luci d'artista Ribaltone giudiziario: il Consiglio di stato dà ragione ai torinesi, sconfitta la Blachère

"Avevamo ragione noi, come ho sempre ribadito fin dal primo minuto. Non ci interessava quale ditta si aggiudicasse la gara, ma che tutte le procedure seguissero procedimenti trasparenti". Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, commenta così il provvedimento con il quale la procura regionale della Corte dei conti - dopo le indagini condotte dalla guardia di finanza - ha archiviato il procedimento che ipotizzava un danno erariale da circa 800mila euro per la gara d'appalto relativa alle Luci d'artista. Nessuna conseguenze, dunque, per i dirigenti del comune per i quali si era acceso il riflettore della corte dei conti.

"Ho sempre ribadito massima fiducia", ha sottolineato la fascia tricolore. Ma l'archiviazione della procura regionale è solo una parte delle novità che riguardano la kermesse natalizia salernitana. Il Consiglio di Stato, infatti, ha accolto il ricorso presentato dai legali della Iren che aveva contestato l'affidamento della gara ai francesi di Blachère Illumination. Com'è noto, i transalpini hanno allestito le luci dell'anno scorso. Con questo ribaltone giudiziario, dunque, la partita si riapre e ora potrebbe toccare ai torinesi.