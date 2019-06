"Bus inadeguati", rabbia dei dipendenti:disagi per chi viaggia Cancellate numerose corse. L'azienda: Protesta immotivata e pretestuosa

E' stata una giormnata complicata per il trasporto pubblico su gomma a Salerno: questa mattina infatti i lavoratori di BusItalia hanno incrociato per braccia. "Abbiamo deciso di cessare la collaborazione con l'azeinda e svolgere il servizio solo con bus perfettamente idonei", le motivazioni della protesta delle maestranze che hanno mandato in crisi il servizio. Numerose le corse cancellate o in forte ritendo, con bus a singhiozzo per tutta la giornata. Disagi e rabbia da parte degli utenti, che lamentano di non essere stati nemmeno avvisati per tempo.

L'azienda, in una nota, si è difesa ed ha parlato di "un'improvvisa protesta degli autisti, non preannunciata, che sta causando disagi alla clientela". BusItalia, insomma, è passata al contrattacco e ha puntato il dito: "Alla base dell'astensione dal lavoro la segnalazione di presunti guasti ai mezzi di trasporto che hanno determinato la necessità di verifiche tecniche e la conseguente cancellazione di numerose corse. Busitalia Campania - si legge ancora - che giudica la protesta immotivata e pretestuosa, si scusa con la clientela che sarà tempestivamente informata del ritorno alla normalità del servizio".