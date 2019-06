Boccia: "Il Sud ha bisogno di un piano shock" "Fondamentale l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro"

«Il Sud ha bisogno di un grande piano shock, a partire da un grande piano di dotazione infrastrutturale. Abbiamo segnalato da tempo che ci sono già risorse spendibili. Occorre anche un piano di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro». A dirlo il presidente Confindustria, Vincenzo Boccia a margine del suo intervento, questo pomeriggio alla Camera di Commercio, al Premio Falk «Governance e capitali: opportunità per la crescita».

«Abbiamo oltre 60mila giovani che dal Sud ogni anno si spostano al Nord o in altri paesi per cercare lavoro», ha aggiunto Boccia che ha parlato poi dell'importanza dell'aeroporto Salerno Costa D'Amalfi, non antitetico a quello di Napoli ma complementare e uno slancio fondamentale per attrarre turismo sul territorio.