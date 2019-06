VIDEO|Caos parcheggi all'ospedale: protestano i lavoratori A promuovere il presidio davanti al Ruggi la Funzione Pubblica Cgil di Salerno

Presidio di protesta dei lavoratori dell'ospedale Ruggi D'Aragona questa mattina, a promuoverlo la Funzione Pubblica Cgil di Salerno nei pressi del parcheggio dell’Azienda. Striscioni e slogan, l’iniziativa ha lo scopo di sollecitare interventi rapidi rispetto ad una situazione – per i sindacati - non più sostenibile che riguarda i posti auto per dipendenti e utenti che visitano il nosocomio salernitano.

“I dipendenti ed i cittadini che usufruiscono dei servizi dell’azienda ospedaliero - universitaria Ruggi affrontano infatti quotidianamente una vera e propria odissea per la ricerca di un posto auto, indegna di un’Azienda di rilevanza nazionale – precisa nella nota ufficiale la Fp Cgil -.

Nonostante una petizione recante precise proposte promossa dalla Funzione Pubblica Cgil, che ha raccolto numerosissime adesioni, e nonostante gli impegni ad intervenire assunti dal Direttore Generale in più occasioni, non si registra ancora nessun atto concreto, se non la collocazione di paletti dissuasori che pur essendo giustificati dall’esigenza di limitare il caos del parcheggio selvaggio, di fatto hanno limitato ulteriormente la possibilità di parcheggio” concludono i sindacati. In attesa della realizzazione del nuovo ospedale dunque il problema dei posti auto al Ruggi resta una priorità per i lavoratori.