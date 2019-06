Sociale e lavoro al centro del nuovo progetto dal Gruppo Smet Con il patrocinio tecnico di Iveco ed istituzionale di Alis: la scuola per Eco Driver

La Scuola Professionale per Eco Drivers, abbreviato S.P.E.D., è il primo ente di formazione che offre la possibilità di imparare a condurre il proprio mezzo nel pieno rispetto dell’ambiente. Promossa dal Gruppo SMET, azienda leader a livello europeo nel settore della logistica integrata, e MECAR Iveco, nonché patrocinata da ALIS, la scuola offre corsi di formazione gratuiti a tutti gli under 35.

La Scuola Professionale per Drivers Sostenibili è attiva presso l’headquarter del Gruppo SMET a Salerno e presso le altre sedi italiane, localizzate a Bari, Brindisi, Cagliari, Castrocielo, Catania, Civitavecchia, Piacenza, Porto Marghera, Pisa, Roma, San Salvo, Savona, Udine e Verona.

I corsi, condotti da istruttori professionali affiancati dai tecnici SMET, hanno la durata di due giorni (nel fine settimana) e possono essere prenotati compilano l’apposito modulo.

A chi è rivolta

I corsi di formazione sono offerti gratuitamente a tutti gli under 35, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a una figura professionale che, nei prossimi anni, sarà sempre più importante per le aziende che operano nel settore trasporti: l’UE ha infatti indicato che le emissioni di CO2 prodotte in Italia dovranno diminuire del 30% entro il 2030, aprendo di fatto la strada non solo allo sviluppo dell’intermodalità nei trasporti, ma anche a un utilizzo massiccio di mezzi stradali a trazione alternativa.

Le sedi

Il modulo: come iscriversi

Per iscriversi alla scuola basta compilare un modulo di adesione. In seguito si verrà contattati. Per il modulo CLICCA QUI.