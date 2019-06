Orario estivo, ecco i nuovi collegamenti turistici via treno Torna il frecciarossa da e per il Cilento: l'elenco completo delle corse Trenitalia fino a ottobre

La stagione estiva è ormai entrata nel vivo e anche l'offerta per i viaggiatori diretti nelle località turistiche della provincia di Salerno è stata rimodulata. A Milano l'evento di Trenitalia durante il quale è stato presentato il nuovo orario in vigore fino al prossimo mese di ottobre. Tra i ritorni più attesi, e non poteva essere altrimenti, il Frecciarossa da Milano centrale per il Cilento. L'alta velocità, dunque, sbarca nuovamente nelle coste meridionali della Campania con l'obiettivo di rendere più semplici ed efficienti i trasporti verso le perle del Cilento e del Golfo di Policastro.

Ecco nel dettaglio il nuovo orario reso noto da Trenitalia per il Frecciarossa verso il Cilento, che sarà attivo fino al 13 ottobre. Venerdì, sabato e domenica il Frecciarossa 9517 in partenza da Milano Centrale alle 7.20 arriva a Sapri alle 14.14 con fermate intermedie a Bologna Centrale (a. 8.19 – p. 8.22), Firenze Santa Maria Novella (a. 9.00 – p. 9.13), Roma Tiburtina (a. 10.35 – p. 10.37), Roma Termini (a. 10.47 – p. 10.57), Napoli Centrale (a. 12.08 – p. 12.18), Salerno (a. 12.56 – p. 12.58), Agropoli – Castellabate (a. 13.22 – p. 13.24), Vallo della Lucania (a. 13.36 – p. 13.38), Pisciotta Palinuro (a. 13.49 – p. 13.41), Centola – Palinuro – Marina di Camerota (a. 13.56 – p. 13.58).

Nello stesso periodo, la corsa Frecciarossa 9590 per il Nord è prevista da Sapri alle 14.52 con arrivo a Milano Centrale alle 21.50. Le fermate intermedie sono a Centola – Palinuro – Marina di Camerota (a. 15.06 – p. 15.08), Pisciotta-Palinuro (a. 15.12 – p. 15:14), Vallo della Lucania (a.15.24 – p. 15.26), Agropoli – Castellabate (a. 15.40 – p. 15.42), Salerno (a. 16.11 – p. 16.13), Napoli Centrale (a. 16.50 – p. 17.00), Roma Termini (a. 18.10 – p. 18.20), Roma Tiburtina (a. 18.27 – p. 18.29), Firenze Santa Maria Novella (a. 19.51 – p. 20.00), Bologna Centrale (a. 20.35 – p. 20.38) – Reggio Emilia AV (a. 20.57 – p. 20.59), Milano Rogoredo (a. 21:28).

Non solo. Nel fine settimana e fino al 15 settembre, sono previste due nuove corse Frecciargento che fanno salire a sei i collegamenti tra Roma e Reggio Calabria con fermata due fermate aggiuntive, il sabato e la domenica, a Maratea. Il nuovo Frecciargento previsto nel periodo estivo parte sabato e domenica da Roma Termini alle 6.55 per poi proseguire verso Napoli Centrale (a. 8.10 – p. 8.20), Salerno (a. 8.58 – p. 9.00), Sapri (a. 10.02 – p. 10.04), Paola (a. 10.45 – p. 10.47), Lamezia Terme (a. 11.15 – p. 11.17), Vibo Valenzia Pizzo (a. 11.30 – p. 11.32), Rosarno (a. 11.48 – p. 11.50), Gioia Tauro (a. 11.56 – p. 11.58) Villa San Giovanni (a. 12.23 – p. 12.25) e arriva a Reggio Calabria alle 12.40.

Confermati anche i quattro Frecciabianca che uniscono Roma alla Calabria e le fermate aggiuntive per l’estate a Agropoli – Castellabate, Vallo della Lucania e Scalea.