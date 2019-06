VIDEO | Ecco l'estate:in tanti a godersi sole e mare a Salerno Le interviste di residenti e turisti: "Finalmente basta pioggia, così questa città è più bella"

Mandato in archivio il grigiore delle ultime settimane e con l'estate alle porte, questo fine settimana è stato l'occasione per tante persone - residenti e visitatori - per godersi finalmente il caldo, il sole e il mare.

Salerno è già invasa da turisti, molti dei quali stranieri, ma con la bella stagione diventa più accogliente anche per i suoi abitanti.