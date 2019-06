Emergenza estiva: potenziamento servizio 118 Lo comunica l'Asl Salerno

L’Asl Salerno comunica che, a partire dalle ore 8:00 di domani 15 giugno e fino alle ore 8:00 del 16 settembre, parte il Potenziamento Estivo del Servizio Emergenza Territoriale Servizio Trasporti Infermi 118, presso le seguenti postazioni: Positano, Cetara, Litoranea Pontecagnano-Battipaglia , S.Maria di Castellabate, Pisciotta, Pollica-Località Acciaroli, Casalvelino, Marina di Camerota, Centola località Palinuro, Capaccio.

Tali postazioni si aggiungono alle 57 postazioni ordinarie del 118, con un complessivo incremento di ambulanze a copertura del territorio che diventano 67. Quest’anno il potenziamento è stato esteso ad un periodo di tre mesi, con partenza dal 15 giugno e fino al 16 settembre, per una complessiva copertura di un mese in più rispetto agli anni precedenti, e ciò in vista dell’aumento di affluenza turistica nelle zone costiere della provincia di Salerno, che vede l’incremento delle presenze presso i territori provinciali a vocazione turistica.

Lo comunica l'Asl in una nota ringraziando le Associazioni di Volontariato che si sono rese disponibili per l’attivazione di queste postazioni aggiuntive e i medici del sistema 118 aziendale, così come i medici anestesisti rianimatori dei presidi ospedalieri aziendali che contribuiscono alla copertura dei turni.