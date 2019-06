Rubata auto con abito da sposa, appello ai ladri: restituitelo L'appello di una donna: "Era in una Jeep bianca, il vestito nuziale aveva enorme valore affettivo"

Sta facendo il giro dei social l'appello di una donna, che ha raccontato la disavventura di cui è stata vittima la proprietaria di un'auto, una Jeepo di colore bianco. Il veicolo è stato rubato intorno alle 4 del mattino in via Fratelli De Mattia a Salerno. All'interno c'era anche un abito nuziale "di enorme valore affettivo. Ci rivolgiamo a coloro che hanno compiuto il furto - si legge nell'appello -, se almeno abbiano un briciolo di umanità, nel far recapitare almeno l'abito nuziale (a cui sono legate emozioni e ricordi) alla proprietaria, nello stesso luogo in cui la Jeep bianca è stata portata via".

Centinaia le condivisioni social per un tam tam che - si spera - possa toccare le corde dell'anima dei malviventi. E restituire così l'abito da sposa alla proprietaria.