Fonderie Pisano, il tribunale: "Altri 12 mesi di analisi" Respinta l'istanza della procura, via allo studio epidemiologico sul rapporto tra tumori e veleni

Per il comitato "Salute e vita" è stata una decisione di fondamentale importanza e anche commovente, come l'ha definita il presidente Lorenzo Forte. Il riferimento è alla decisione del tribunale di Salerno di respingere la richiesta di archiviazione da parte della Procura sul presunto nesso tra patologie tumorali e non e le emissioni delle Fonderie Pisano. "Come si legge nel provvedimento le indagini svolte sinora sarebbero incomplete, al punto che il gip scrive espressamente di non condividere il metodo adottato dai consulenti. Si rendono pertanto necessarie nuove attività investigative, che comprenderanno anche uno studio epidemiologico e che dovranno concludersi entro 12 mesi", hanno fatto sapere in conferenza stampa Forte e il legale del comitato, Fabio Torluccio.

"Si tratta di un importantissimo risultato, in particolar modo se si tiene conto che in questo autunno si attendono anche i risultati definitivi dello studio Spes, il quale potrebbe portare nuovi elementi oggettivi e scientifici a conforto di quanto si è sempre sostenuto circa l’impatto violento e nocivo dell’attività della Fonderia sulla salute della collettività dei cittadini e degli stessi lavoratori - sottolineano i promotori -. A riguardo non va da meno sottolineato che il magistrato ha indicato un nuovo potenziale reato a carico dei Pisano, oltre ai reati di omicidio e lesioni personali, egli individua anche gli estremi per la contestazione del reato contro l’incolumità pubblica".

Non solo. "Il Comitato e Associazione “Salute e Vita” esprimono pertanto la propria gratitudine sia al dottor Paolo Fierro, che in qualità di vicepresidente dell’associazione nazionale "Medicina Democratica" ha supportato con le proprie competenze il legale nella redazione di un’incisiva relazione tecnica a supporto dell’esposto presentato, sia all’avvocato Fabio Torluccio che con grande professionalità e passione è riuscito a far comprendere e prevalere le tesi e le ragioni che erano alla base dell’opposizione all’archiviazione. Pertanto grazie alle sopra citate professionalità, il giudice ha pienamente accolto la richiesta di uno studio di coorte per l’area interessata dalle Fonderie di Salerno ed ha espressamente citato nel provvedimento le richieste da noi portate avanti ritenendo che esse sono essenziali per svolgere un indagine oggettiva e per arrivare realmente a conoscere fino in fondo tutta la verità pttenendo giustizia".