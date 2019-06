VIDEO | De Luca: "Completare le spiagge in tutta Salerno" Il governatore: "Un nuovo fronte mare da Santa Teresa fino a Pontecagnano"

Recuperare anni di ritardo, per completare il progetto immaginato anni fa dall'archistar Bohigas, e garantire in ogni quartiere di Salerno - da Santa Teresa fino a Pontecagnano - una spiaggia degna di questo nome. Dal teatro Arbostella il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, rilancia il progetto per il fronte del mare della città.

Obiettivo, ha aggiunto, garantire decenni di sviluppo e occupazione per i giovani di Salerno, per far sì che la città si riappropri della sua naturale vocazione.