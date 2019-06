Lavori di manutenzione, chiude l'autostrada A30 La nota di Autostrade per l'Italia: off limits l'ingresso di Sarno

Nuovi interventi di manutenzione e messa in sicurezza per l'autostrada A30 Caserta-Salerno. In programma lavori in orario notturno dalle 22 di martedì 18 giugno alle 6 di mercoledì 19.

In una nota, Autostrade per l'Italia ha fatto sapere che sarà chiusa l'entrata della stazione di Sarno, in direzione Caserta. Per gli automobilisti si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Nocera-Pagani.