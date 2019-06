Caos Tari, il sindaco Napoli chiede scusa ai cittadini Domani apertura straordinaria dell'ufficio tributi, ma solo per chiedere informazioni

"In virtù della forte affluenza nei giorni scorsi di contribuenti che necessitavano di delucidazioni sul pagamento della Tari 2019, gli sportelli dell'ufficio tributi del Comune di Salerno (in via VI Settembre) apriranno in via straordinaria nella mattinata di lunedì 17 giugno, dalle ore 9 alle ore 12, per le sole informazioni riguardanti la riscossione del tributo sui rifiuti". Così in una nota l'amministrazione ha annunciato il provvedimento per provare ad andare incontro all'ondata di proteste per i disservizi legati al pagamento della spazzatura.

Modelli F24 arrivati in ritardo, in alcuni casi anche con conteggi errati. Risultato: uffici presi d'assalto e contribuenti esasperati. Anche per questo il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, ha prima difeso l'assessore con delega ai tributi Luigi Della Greca, ma ha anche chiesto scusa ai salernitani per i disservizi di questi giorni.

La vicenda Tari, ovviamente, ha scatenato le opposizioni che hanno accusato senza mezzi termini la macchina burocratica di palazzo di città: "I disagi che stanno vivendo in questi giorni i contribuenti salernitani, fortemente tartassati da una tassazione impietosa, con file interminabili per richiedere le deleghe mai arrivate e/o i ricalcoli dei pagamenti dovuti per la Tari, erano facilmente prevedibili. Né è immaginabile, come pubblicizza l'amministrazione, che persone anziane possono pensare di utilizzare il calcolatore presente sul sito internet del Comune di Salerno per provvedere autonomamente al ricalcolo dell’importo 2019 da versare entro il 17 giugno - ha fatto sapere il consigliere di minoranza Roberto Celano -. Votammo contro le modifiche disposte ed un regolamento che, sin da subito, appariva ulteriormente penalizzante per i contribuenti, prevedendo i disagi che il provvedimento avrebbe causato. La nostra solidarietà va anche ai dipendenti del settore tributi, vittime anch'essi di scelte scelerate e, sovente, succubi dell'esasperazione di taluni contribuenti costretti ad ore di fila. Ancora una volta avevamo ragione. Ancora una volta l'amministrazione di Salerno si è dimostrata "vorace" ed incapace", il duro atto d'accusa di Celano.