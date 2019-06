Salerno: visite senologiche e consulenze alimentari gratuite Ecco dove e quando

Appuntamento con le visite senologiche e consulenze alimentari gratuite a Salerno: lunedì 24 giugno, a partire dalle ore 16, presso il Centro Sociale di via Guido Vestuti torna l'iniziativa per la prevenzione dell'associazione Noi in Rosa Aps, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

A prendersi cura delle pazienti, il senologo Carlo Iannace. E' prevista anche la pratica di Qigong condotta da Ulla Succimara, alle ore 18. Per informazioni, è possibile contattare il numero 392.8677918.