"Kiss please": l'obbligo del bacio dal belvedere di Trentinara Nel comune cilentano il singolare cartello

Un segnale stradale inusuale: “Kiss please” l'obbligo di baciarsi, è apparso in Cilento a Trentinara.

Michela Daniele, giovane del posto, è l'ideatrice del singolare avviso realizzato dall’amministrazione comunale, guidata da Rosario Carione. Installato, dunque, nei pressi della panoramica terrazza il cartello che invita al bacio vede la raffigurazione di Isabella e Saul, due giovani amanti protagonisti di una antica leggenda. Un amore contrastato, si narra, infatti, che i due fossero perdutamente innamorati, ma che la nobile famiglia di Isabella ostacolasse il loro amore, perché Saul era capo brigante.

La coppia così decise di gettarsi dalla rupe di Trentinara, abbracciandosi e trasformandosi in una roccia conosciuta da tutti come la “Pietra Incatenata”. “La mia idea di invito a baciarsi nel punto più panoramico di Trentinara – spiega Michela Daniele a Infocilento – è un inno all'amore in tutte le sue forme anche quello verso la natura e il bellissimo paesaggio che si ammira dal belvedere”.