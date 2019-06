La bufala campana dop vale 1,2 miliardi di euro Ecco il giro d'affari sull'oro bianco

La mozzarella di bufala campana dop genera un giro d'affari, il fatturato del consumo più l'indotto, di 1,2 miliardi di euro. Il dato è stato reso noto stamani in un incontro alla Borsa italiana a Milano ed emerge dallo studio sul valore di questo prodotto,che il Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di bufala campana ha affidato a Svimez, presentato dal direttore dell'associazione, Luca Bianchi, con il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo e il direttore Pier Maria Saccani.

Il fatturato 2017 è stato di 577 mln, con una media di 9,3 mln per impresa, e ogni euro di fatturato dai soci del Consorzio ne crea 2,1 nel sistema economico locale. La filiera dà lavoro a 11.200 persone, cioè l'1,5% dell'occupazione nelle province di Caserta e di Salerno, in 90 aziende, che incidono per l'1,4% sul Pil totale delle due province.

Analizzando i bilanci di 62 aziende (pari circa al 90% del fatturato di settore), Svimez ha verificato "una redditività da settore premium" ha evidenziato Bianchi.