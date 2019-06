Salerno, torna il mercato "Campagna amica" L'iniziativa a km 0 della Coldiretti per favorire la "filiera corta"

Le primizie a km 0 e il cibo dell’agricoltura del territorio salernitano tornano protagoniste, con “Tempo d’estate”, al mercato di "Campagna Amica" a piazza San Francesco a Salerno. Domenica 23 giugno, Coldiretti Salerno ripropone il mercato a filiera corta, per valorizzare le produzioni locali e favorire l’acquisto di prodotti ad origine garantita.

"Un appuntamento ormai fisso per incontrare i consumatori della città - spiega il direttore Enzo Tropiano -. Il mercato di Campagna Amica proporrà il meglio dei prodotti agricoli locali. Nell’occasione sarà rilanciata anche la campagna per dire stop al "cibo falso" e per promuovere l’etichetta di origine in tutti i prodotti dell’agroalimentare. Per rafforzare questa battaglia di trasparenza e difendere il made in Italy Coldiretti ha, infatti, lanciato la petizione #stopcibofalso. Una raccolta firme contro gli inganni del falso made in Italy che vede impegnata da tempo Coldiretti".