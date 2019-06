Ordine al Merito, nasce la sezione salernitana di Ancri L'iniziativa nel salone della Provincia: il presidente è Aldo Iannuzzi

Presso la sala “Marcello Torre” della Provincia in Salerno, si è costituita la sezione di Salerno dell’Ancri, l’Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana che raggruppa tutti coloro che sono stati onorati del conferimento da parte del Presidente della Repubblica del prestigioso titolo di Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce, allo scopo di promuovere e diffondere i principi ed i valori della Costituzione Italiana.

Allo storico momento dell'assemblea dei soci salernitani ha presenziato il delegato regionale Raffaele Cossentino ed il vice Francesco Iannotta. Per acclamazione è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Ancri di Salerno che risulta così composto: presidente Aldo Iannuzzi; vice presidente Salvatore D'Andria; segretario Antonio Sansone; consiglieri: Antonio Abate, Francesco Ragosa, Umberto Vitolo.

L’istituzionalizzazione della delegazione di Salerno rappresenta l’ennesimo tassello di espansione dell’Ancri che annovera sezioni su l’interno territorio nazionale e non solo. Infatti l’Associazione Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana è presente anche all’estero con delegazioni operative anche in Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Spagna, Belgio, Albania, Ucraina, Libano, Malta, Argentina, Canada, Cipro, Nigeria ed altre che sono in via di istituzione.