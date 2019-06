Mare pulito a Salerno: a dirlo i dati dell'Arpac Revocati i divieti di balneazione a Torrione e in corrispondenza del torrente Mariconda

Mare pulito a Salerno. A dirlo sono i dati Arpac. Le acque cittadine, in particolare modo quelle della zona Est, sono classificate come «eccellenti»,esclusi un paio di tratti dove l’acqua è «buona». I rilievi effettuati il 12 giugno scorso. Per l’Arpac, inoltre è possibile constatare «il netto miglioramento qualitativo delle acque balneabili campane che dall’81% nella stagione balneare 2011, subisce un incremento fino al 97% per la stagione balneare 2018, confermato per l’inizio della 2019.

Revocato con un'ordinanza dal sindaco Napoli il divieto di balneazione nelle acque di Torrione e in corrispondenza del torrente Mariconda, i divieti restano per le due aree portuali e per le foci dei fiumi. Per quanto riguarda poi il fronte del mare i Consiglieri comunali salernitani, Antonio D’Alessio, Corrado Naddeo e Leonardo Gallo, hanno tenuto un incontro per presentare il progetto del Piano di Insediamento Produttivo Nautico alla luce della revisionando Piano Urbanistico Comunale di Salerno.