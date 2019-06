"Bisogna portare sui cataloghi strutture turistiche cilentane" A dirlo il Presidente Nazionale delle Piccole e Medie imprese

Sul Cilento si esprime direttamente da Roma il Presidente Nazionale delle Piccole e Medie imprese Flavio Boccia. Il quale trova vergognoso che nei cataloghi presenti nelle agenzie di viaggio di tutto il mondo, quasi tutti i tours operators non riportino nel loro catalogo le realtà turistiche esistenti sul territorio. Nella nota Flavio Boccia precisa che è risaputo che non tutte ma gran parte delle realtà ricettizie devono migliorare la qualità dei servizi, ma è pur vero che troppo spesso come segnalato da diverse agenzie di viaggio molti vacanzieri chiedono invano qualche catalogo dove scegliere una destinazione estiva nel Cilento. In settimana l'associazione contatterà i Sindaci dei territori creando un unione d'intenti attraverso i quali creare un collegamento per ampliare la conoscenza delle numerose strutture ricettizie.

Inoltre come già accade in molti comuni si metterà a disposizione gratuitamente gli uffici di Pmi dedicati alla finanza europea diretta ed indiretta a partire dalla semplice pratica di Resto al Sud.

Conclude la nota mediante questo sviluppo si incentivano e vengono attratti nuovi investitori che possono far decollare immediatamente uno dei posti naturalistici più belli al mondo creando una seconda Divina Costiera in provincia di Salerno.