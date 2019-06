Gioca un euro e vince un milione, la Dea bendata bacia Padula Un fortunato giocatore sbanca il MillionDay

La dea bendata bacia ancora la Campania, al MillionDay, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, venerdì 21 giugno, è arrivata la 65esima vincita da un milione di euro. Il fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e ha realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro.

I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 16, 37, 38, 40, 49.

La vincita è avvenuta nel comune di Padula in provincia di Salerno presso la ricevitoria del signor Gaetano Cotignola, in Via Nazionale, 329.