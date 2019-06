Universiade:arrivano delegazioni.Prima volta per atlete Riyad Gareggeranno nel tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco e atletica

Per la prima volta ad una Universiade ci saranno delle atlete provenienti dall’Arabia Saudita, una decina che gareggeranno nel tennis, tennis tavolo, tiro con l’arco e atletica. Napoli e la Campania segneranno per le ragazze di Riyad l’esordio sul palcoscenico dello sport universitario mondiale. Altra novità a Napoli 2019 è la presenza di una delegazione sportiva proveniente dal Kosovo. Intanto, l’arrivo ufficiale delle delegazioni che prenderanno parte alla 30^ Summer Universiade è fissato per giovedì 27 giugno.

I primi ad arrivare saranno due pallavolisti italiani alla Stazione Centrale di Napoli. Nella stessa mattinata sono attesi invece all’aeroporto internazionale di Capodichino il team sudafricano di calcio e la squadra giapponese di pallavolo. Poi via via l’arrivo riguarderà gli atleti e i delegati di tutte le 18 discipline iscritte alla manifestazione provenienti da oltre 100 Paesi. Gli arrivi si protrarranno fino all’11 luglio, data dell’ultimo arrivo a Napoli 2019: un atleta danese che prenderà parte alla mezza maratona. Nel frattempo già 400 partecipanti, da oltre 40 Paesi, hanno raggiunto in questi giorni il capoluogo partenopeo.

La delegazione più numerosa a Napoli 2019 è quella italiana con 413 membri, con gli atleti che rappresentano il fiore all’occhiello dello sport universitario, selezionati dal CUSI e dalle Federazioni sportive nazionali. Segue per numero di componenti la delegazione giapponese, composta da 365 membri. Tra i Paesi del continente asiatico dopo il Giappone è la Corea del Sud, con 272 delegati, la compagine più ampia, in sesta posizione sul totale dei Paesi iscritti, seguita dalla Cina con 260 membri. La terza delegazione più folta è di un Paese europeo, la Russia, con 359 delegati; un numero uguale a quello degli Stati Uniti. Subito dopo c’è il Canada con 294 partecipanti. L’Australia porta la delegazione più ampia dall’Oceania, con 255 membri. La rappresentanza più cospicua tra i Paesi sudafricani è invece del Sud Africa, 170 delegati, mentre tra i Paesi del Centro America è del Messico, 244 partecipanti, e per il Sud America l’Argentina, 220 partecipanti. La più piccola delegazione arriva infine dal Principato di Monaco, un solo membro.

“Stiamo lavorando da oltre un anno e mezzo per organizzare al meglio l’arrivo a Napoli delle delegazioni partecipanti alla 30^ Summer Universiade - commenta Francis Cirianni, Capo dei Servizi alle Delegazioni di Napoli 2019 - ora che mancano poche ore al loro arrivo ufficiale siamo molto contenti e li aspettiamo per supportarli affinché possano ottenere i risultati sportivi sperati e godersi Napoli e la Campania, certi dell’accoglienza che questi territori sapranno loro offrire”.