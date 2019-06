Topi e blatte invadono Salerno: l'allarme del sindaco all'Asl Si ipotizzano sopralluoghi nei quartieri

Topi e blatte invadono Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno hanno inviato una lettera all'Asl cittadino per ipotizzare una serie di sopralluoghi con gli uffici comunali per valutare le zone dove si registrano le maggiori criticità e agire tempestivamente. Ecco di seguiro il testo:

"Alla cortese attenzione del responsabile del Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno, nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un considerevole aumento delle temperature. Questo comporta, purtroppo, una maggiore presenza di topi e blatte soprattutto in alcune zone della città. Considerando la proficua e fattiva collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Asl Salerno, potremmo stabilire una serie di sopralluoghi con i nostri uffici comunali per organizzare al meglio il calendario degli interventi programmati in merito alla derattizzazione.

E' necessario, come già avviene, lavorare, tutti insieme, per ridurre al minimo i disagi per i nostri concittadini; solo così potremmo scongiurare una vera e propria emergenza igienico-sanitaria per il pericolo concreto della diffusione di gravi malattie proprio attraverso ratti, insetti e ogni altro agente potenzialmente portatore di patologie”.