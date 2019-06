Saldi estivi al via: oggi partono in Campania L'anticipazione degli sconti per le Universiadi

Saldi estivi al via: oggi partono in Campania, lunedì sarà la volta della Sicilia, martedì della Basilicata e da sabato 6 luglio gli sconti arriveranno anche nelle restanti Regioni. La Campania darà il via alle vendite di fine stagione in concomitanza con le Universiadi.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro - circa 100 euro pro capite - per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.

Riduzioni di prezzo consistenti pper sopperire ad un’annata particolarmente difficile: nei primi quattro mesi del 2019, anche a causa del meteo, i consumi di abbigliamento hanno segnato una flessione di un ulteriore 1,3%.

E anche il 2018 è stato deludente: durante lo scorso anno la spesa media delle famiglie italiane in abbigliamento e calzature si è ulteriormente ridotta, segnando una contrazione dello 0,7% in termini reali. Particolarmente forte è stata la contrazione per gli indumenti per uomo (-2,3%), mentre solo l’abbigliamento per neonati ha registrato una variazione positiva degna di nota (+5,3%).