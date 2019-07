Ancora lavori di manutenzione, mercoledì mancherà l'acqua Il programma di interventi annunciato da Salerno Sistemi

Nuovi interventi di manutenzione straordinaria in Via Madonna di Fatima incrocio con Via Caio Trebazio Testa.

Salerno Sistemi comunica la sospensione dell'erogazione idrica mercoledì 10 luglio dalle ore 11 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Madonna di Fatima civico n° 41 e 43, Via Caio Trebazio Testa, Via Donato Somma.