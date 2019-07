Parcheggiare in centro a Salerno ora costa meno Ecco i provvedimenti del comune per “rianimare” la movida

Il comune di Salerno ha previsto tariffe agevolate per chi parcheggia l'auto in centro. Il provvedimento arriva per rispondere al grido d'allarme degli esercenti salernitani, per rianimare dunque la movida e riportare clienti e visitatori in città.

In attesa che siano pronte le aree di sosta di Piazza della Libertà e della Provincia. “I parcheggi a Piazza della Concordia, Piazza Mazzini, e alle spalle del Crescent avranno una tariffa differenziata: a partire dalle 21 fino alle sei del mattino, un'euro l'ora, invece di due” a dirlo l'assessore alla mobilità Mimmo De Maio.

