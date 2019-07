Lavori di riparazione: sospesa l'erogazione idrica Ecco dove e quando

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire intervento di riparazione in Via Altimari di Giovi, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica giovedì 11 Luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Altimari dall’incrocio con Piazza Matteo Frassica all’ incrocio con Via Trinità, Via Fontanelle di Giovi.