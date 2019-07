Piano lavoro Regione Campania: in 24 ore 16mila candidati La selezione questa estate

A ventiquattro ore dalla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale del bando per le assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del Piano per il Lavoro della Regione Campania, l'Ente comunica che sono 16.000 le domande di partecipazione alla selezione che si svolgerà entro questa estate. Boom di richieste.

"Ad ottobre 3mila campani potranno essere avviati al mondo di lavoro il che vuol dire che cambieremo la vita a 3mila persone". Queste le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha presentato così il Piano partito ufficialmente con la pubblicazione del bando, ieri sera. De Luca mette in chiaro l'obiettivo ultimo del Piano: "Diecimila unità operative nella Pubblica amministrazione".

Il termine ultimo per iscriversi è l'8 agosto; ci saranno le preselezioni, le prove scritte e ciò a cui si mira è concludere il concorso per fine settembre-inizio ottobre in modo da consentire ai 3mila campani di iniziare la loro esperienza lavorativa ad ottobre. Non ci sarà un limite di età per partecipare al concorso e sono ammessi sia i diplomati che i laureati. Ad oggi sono 282 gli enti che hanno aderito, 166 i comuni.