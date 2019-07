Salerno invasa da topi e blatte: ecco il programma del comune Richiesta la collaborazione di tutti i cittadini per le aree pubbliche e private

I cittadini di Salerno, con l'aumentare delle temperature, hanno visto anche un maggior numero di topi e blatte infestare le via della città, l'amministrazione comunale ha richiesto, dunque, alla ASL di rafforzare il piano di disinfestazione e derattizzazione.

Particolare attenzione alle aree private, oltre a quelle di maggior criticità evidenziate anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente, Angelo Caravano.

Si richiede la massima collaborazione da parte dei citadini non solo a non lasciare rifiuti organici per terra nelle aree pubbliche, ma anche a prestare attenzione e decoro per i propri spazi privati.

Di seguito il cronoprogramma degli interventi:

Primo trattamento di disinfestazione adulticida: 15-16-17 luglio

Primo trattamento di disinfestazione larvicida: 29-30-31 luglio e 1-2 agosto

Primo trattamento di derattizzazione: 5-6-7-8-9-19-20-21 agosto

Secondo trattamento di disinfestazione larvicida: 2-3-4-5-6 settembre

Secondo trattamento di derattizzazione: 9-10-11-12-13 settembre

Terzo trattamento di disinfestazione adulticida: 16-17-18 settembre

Terzo trattamento di disinfestazione larvicida: 30 settembre, 1-2-3-4 ottobre

Terzo trattamento di derattizzazione: 4-5-6-7-8 novembre

Quarto trattamento di disinfestazione adulticida: 14-15-16 ottobre

Quarto trattamento di derattizzazione: 9-10-11-12-13 dicembre

Quarto trattamento di disinfestazione larvicida: 29-30 aprile, 4-5-6 maggio 2020

Quinto trattamento di derattizzazione: 13-14-15-16-17 gennaio 2020

Quinto trattamento di disinfestazione adulticida: 14-15-18 agosto 2020

Quinto trattamento di disinfestazione larvicida: 29 maggio, 1-3-4-5 giugno 2020

Sesto trattamento di derattizzazione: 10-11-12-13-14 febbraio 2020

Sesto trattamento di disinfestazione adulticida: 15-16-17 giugno 2020

Sesto trattamento di disinfestazione larvicida: 29-30 giugno, 1-23 luglio 2020

Settimo trattamento di derattizzazione: 16-17-18-19-20 marzo 2020

Ottavo trattamento di derattizzazione: 15-16-17-20-21 aprile 2020

Nono trattamento di derattizzazione: 8-9-10-11-12 giugno 2020