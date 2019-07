Un largo alla memoria del benefattore Filippo Gagliardi Salerno ricorda il magnate italo venezuelano, alla cerimonia sarà presente il sindaco Napoli

Fissata per lunedì 15 luglio alle ore 9 la cerimonia di intitolazione di “Largo Filippo Gagliardi” a Salerno, situato nel quartiere di Torrione alto, nei pressi della rotatoria di congiunzione tra via Pietro del Pezzo e via Ugo Stanzione. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco Vincenzo Napoli.

Filippo Gagliardi fu un magnate italo-venezuelano, grande benefattore per la città di Salerno e per l'Italia intera. Nell'ottobre del 1954 mise a disposizione mezzi e risorse per rimuovere le macerie della terribile alluvione che devastò la città, rendendo possibile la costruzione di cinque palazzine per i senzatetto (ancora esistenti) in via santa Margherita a Pastena.

Nel dopoguerra e fino agli anni ’60, per aiutare la ricostruzione dell’Italia ridotta in rovina, elargì 85 mutui venticinquennali, estensibili a cento anni e ad interesse zero, a molteplici comuni salernitani e non solo. Somme che furono un toccasana per i municipi che poterono avere così acqua, luce e i mezzi necessari per riavviare la loro economia dando lavoro così anche a migliaia di disoccupati. Infinite furono le elargizioni alla Chiesa e alle attività sociali per la costruzione di asili, scuole, caserme.

Per i suoi tanti meriti umanitari e sociali Gagliardi venne insignito dal Governo Italiano della Stella d’Italia e di numerose cittadinanze italiane.

Le tante opere di beneficenza furono da lui fatte in onore della madre Marianna, la celeberrima Mamma Gagliardi. Per questo motivo, nel largo intitolato a Filippo Gagliardi a Salerno, compare in aggiunta il nominativo di Marianna Di Giuda, cognome da nubile della nobildonna.

Alla cerimonia prenderanno parte anche il fratello, ing. Ernesto Gagliardi, il nipote, arch. Felice De Martino.